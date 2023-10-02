На улицах Рязани работают 50 осужденных

В рязанской «Дирекции благоустройства города» трудоустроили 50 осужденных к принудительным работам. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Осужденные выполняют уборку городских территорий (парков, скверов) от листвы и мусора, а также косят траву, обрезают деревья и кустарники, ремонтируют малые архитектурные формы. Также они работают грузчиками и водителями уборочной техники.

Рабочий день осужденных длится 8 часов с перерывом на обед. Предусмотрен отпуск — 18 дней.

За работу они получают в среднем — 27,5 тысяч рублей.