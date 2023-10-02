На трассе в Ряжске сгорел автомобиль

В субботу, 30 сентября, примерно в 18:30 в экстренные службы Ряжского района поступила информация о горящем на трассе Renault Megane. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По предварительной информации, за 1,5-2 километра до въезда в Ряжск водитель легковушки и пассажиры почувствовали запах гари. Остановившись, они увидели дым со стороны левого заднего колеса. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно, но не получилось.

Тогда они вызвали спасателей. Причины и обстоятельства случившегося уточняют.