Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома»

Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Виктора Парликова.

«Мы больше не будем закупать природный газ у „Газпрома“ для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил политик на Евроатлантическом форуме устойчивости.

Как рассказал министр, республика смогла получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.

«Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с „Газпромом“», — добавил Парликов.