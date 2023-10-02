Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли до 180 боевиков

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 180 боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении отражены две украинские атаки, убиты и ранены более 60 боевиков, уничтожено два пикапа, САУ «Акация», гаубица Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении нанесен удар по четырем бригадам ВСУ, вывели из строя гаубицу М109 «Паладин» и артсистему М777 производства США.

ПВО России и РЭБ за сутки перехватили два снаряда HIMARS, две оперативно-тактические ракеты, уничтожили 45 беспилотников противника.

Российские войска поразили в районе Петровского в ЛНР узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.