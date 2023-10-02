Маска обвинили в распространении «российской пропаганды»

Верховная рада Украины обвинила предпринимателя Илона Маска в распространении «российской пропаганды». Об этом сообщает РИА Новости.

Маск в соцсети X высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который выпрашивает помощь для Украины. Он выложил картинку с подписью: «Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи».

Через некоторое время Верховная рада Украины выложила в Х аналогичную картинку с лицом Маска. Подпись следующая: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».

Спустя несколько часов после публикации запись удалили со страницы Верховной Рады.