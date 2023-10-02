Четыре украинских беспилотника атаковали Смоленский авиационный завод

В воскресенье, 1 октября, ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, один из дронов сдетонировал на бетонной площадке у цеха № 63. Ещё два упали рядом с цехом № 55 — повреждена крыша, осколки попали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный. Обломки четвертого беспилотника угодили в балконы девятиэтажки неподалеку и повредили остекление в торгового центра.