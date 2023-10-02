«Аэрофлот» начнет компенсировать задержку рейсов милями

Со 2 октября «Аэрофлот» начал компенсировать задержку рейсов милями. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу компании.

Если время задержки составляет от 2 до 4 часов — пассажиру выдается 2000 миль, от 4 до 8 часов — 3000 миль, от 8 часов — 4000 миль.

Если номер участника указан в бронировании, то мили начислят автоматически, если не указан, то пассажиру необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее чем через 30 дней после задержания направить онлайн-запрос с темой «Задержка рейса».

Отмечается, что мили можно тратить только на сайте Аэрофлот на товары или скидку на следующие билеты.