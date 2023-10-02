Actimel в России переименуют и поменяют дизайн

Кисломолочному напитку Actimel дадут новое название — Actimuno, а также поменяют логотип и дизайн упаковки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на компанию Health & Nutrition (H&N).

Производитель заверил, что напиток будут изготавливать по таким же высоким требованиям качества и безопасности. Вкусовые характеристики также не изменятся. В состав продолжат добавлять пробиотик с лактобактериями L. Сasei Actimunis.

Изготавливать напиток продолжат на тех же производственных мощностях.

Автор фото: Like_the_Grand_Canyon