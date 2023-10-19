Юрист рассказал о мошеннической схеме для именинников

Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал о мошеннической схеме, с которой могут столкнуться именинники. Об этом сообщило издание RT .

«Накануне дня рождения человеку приходит поздравление от популярной сети бытовой техники и предлагается в честь праздника купить очень хороший товар со скидкой 50%. И так выгодно, что практически невозможно отказаться», — заявил Соловьев.

При этом, по словам юриста, пострадавший может не только не получить подарок, но и потерять деньги. Эксперт рассказал, что для поиска жертв мошенники используют базы с номерами телефонов и датами рождения. Специалист порекомендовал перепроверять предложения от магазинов, особенно со слишком низкой ценой.