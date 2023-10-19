ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили 25 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Горловке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Архангельское — Макеевка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти за полтора часа также были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпущено 18 снарядов «натовского» калибра, и четыре — по Горловке.