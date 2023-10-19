В Вологде пьяный мужчина до смерти избил жену

В Вологде мужчину обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщило издание « Vologda-Poisk ».

Инцидент произошел в августе.

Отмечается, что во время ссоры 62-летний мужчина несколько раз ударил 59-летнюю супругу по голове и туловищу. Пострадавшая умерла.

В материалах следствия указано, что обвиняемый долгое время находился в запое.

О случившемся мужчина рассказал родственникам. Те позвонили в полицию. Позже обвиняемого задержали.

Расследование уголовного дела об убийстве завершено. «Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.