В Вологодской области в ДТП с «буханкой» погиб человек, пятеро пострадали

В Вологодской области в ДТП с «буханкой» погиб человек, пятеро пострадали. Об этом сообщило издание « Vologda-Poisk.ru ».

Авария произошла утром в четверг, 19 октября, на 26 километре трассы «Вологда — Ростилово».

По информации регионального УМВД, 45-летний водитель не справился с управлением «УАЗ». Автомобиль съехал с дороги в кювет, где сперва опрокинулся на крышу, а затем — на бок.

Пострадали все находившиеся в салоне автомобиля. 35-летний пассажир погиб. Травмы получили водитель и мужчины 58, 37, 33 и 22 лет.