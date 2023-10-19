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В трех рязанских районах полицейские изъяли 225 граммов марихуаны

В трех рязанских районах полицейские изъяли 225 граммов марихуаны. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Мероприятия в рамках операции «Мак-2023» проводились в Рязанском, Клепиковском и Скопинском районах.

В поселке Окский полицейские обследовали место проживания 28-летнего мужчины — в отношении него была информация о причастности к незаконному обороту наркотиков. В жилище изъяли 204 грамма марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере)

В селе Малахово Клепиковского района оперативники нашли в доме 46-летнего мужчины десять граммов марихуаны. В Скопине в доме 42-летнего горожанина изъяли 11 граммов марихуаны.

По этим двум фактам завели уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение хранение наркотических средств в значительном размере).

Во время обследования местности около деревни Кутуково Кораблинского района полицейские обнаружили очаг дикорастущей конопли площадью 48 квадратных метров. Его уничтожили.

Операция «Мак-2023» продолжается.