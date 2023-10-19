В США рассказали о главном страхе Зеленского

Журналист Фрида Гитис заявила, что в связи с растущим давлением на США из-за войны в Израиле Владимир Зеленский рискует потерять поддержку со стороны главного союзника. Слова публициста приводит РИА Новости .

«Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег, поскольку члены республиканской партии, решительно поддерживающие Израиль, разделились во мнениях относительно помощи Украине», — отметила она.

Гитис подчеркнула, что сложившаяся ситуация теперь стала «неизбежной реальностью» для Зеленского. Помимо этого, добавила она, для того, чтобы выстоять, Украине нужна непрекращающаяся поддержка, особенно со стороны США. Однако, по ее мнению, еще неясно, сможет ли Белый дом помогать обеим странам.

«Вопрос в том, сможет ли этот арсенал и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира — на Ближнем Востоке», — подытожила она.