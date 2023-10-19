В сквере Быстрец в Рязани обустроят экотропу

В сквере Быстрец в Рязани обустроят экотропу. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 17 октября, в администрации прошла встреча с рязанцами, на которой обсудили обустройство «Сквера Быстрец».

На нем рассказали, что в сквере обустроят дорожки, создадут экотропы, установят малые архитектурные формы и информационный стенд. Также планируется продолжить санитарную прочистку от дикорастущей поросли. Предложения, идеи благоустройства, выраженные большинством жителей, будут положены в основу проекта и реализованы в следующем году.