В Рыбновском районе мужчина обещал женщине помочь сдать на права и похитил у нее деньги

В Рыбновском районе мужчина обещал женщине помочь сдать на права и похитил у нее деньги. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным ведомства, в декабре 2021 года к подозреваемому обратилась жительница Рыбновского района с просьбой помочь получить водительское удостоверение. Мужчина рассказал ей, что у него есть знакомый сотрудник ГИБДД, которому он может передать 15 000 рублей в качестве взятки для успешной сдачи ею экзамена по вождению. Мужчина похитил и потратил эти деньги на свои нужды.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.