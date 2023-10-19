В Рязанской области пройдет рейд по тонировке

В Рязанской области пройдет рейд по тонировке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Проверки направлены на выявление и пресечение нарушений требований к светопропускаемости стекол автомобилей. Такие условия могут провоцировать повышенный риск ДТП, особенно в темное время суток.

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Им будет грозить штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.