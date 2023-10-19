В Рязанской области 20 октября ожидаются дожди и до +7 градусов

В Рязанской области в пятницу, 20 октября, ожидается гололедица и до +7 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В регионе будет облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и днем местами туман. Ветер южный с переходом на восточный, ночью 4-9 м/c, днем — 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -1, +4 градуса, днем +2, +7 градусов.