В Рязани водитель маршрутки избил ребенка

В Рязани водитель маршрутки № 85 избил ребенка. Об этом очевидцы рассказали в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

По словам комментатора, инцидент произошел в четверг, 19 октября, около 16:15, на остановке «Проезд Яблочкова» в сторону Песочни.

«Несколько мальчишек на остановке хотели войти в автобус, кричали „откройте заднюю дверь“. Водитель не открыл, а вместо этого закрыл переднюю и собрался уезжать. Один из мальчишек ударил по автобусу, не видела рукой или ногой», — рассказала комментатор.

После того, как ребенок ударил дверь автобуса, водитель вышел из транспорта. Как пишет девушка, сначала он кричал на ребенка, а потом несколько раз ударил.

К комментарию она прикрепила фотографию номера маршрутки. РЗН. Инфо она сообщила, что инцидент снимали с задней площадки другие пассажиры.