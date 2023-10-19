В Рязани раскрыли убийство женщины по волокну на шнурке кроссовка

Рязанские криминалисты помогли раскрыть дело об убийстве пожилой женщины по волокну на шнурке кроссовка. О деле в интервью ГТРК «Ока» рассказала следователь регионального следкома Евгения Абрамова.

Отмечается, что подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению. Выяснить, что он лжет, помогла экспертиза. На шнурке кроссовка мужчины нашли микроволокна с одежды убитой.

Генетическая экспертиза, а также устройства, которыми располагают следователи сейчас, помогают с высокой точностью установить круг причастных к преступлению лиц.

На вооружении криминалистов есть реагенты, позволяющие увидеть даже затертые следы крови, экспертный свет, а также технические приспособления, позволяющие найти скрытые в земле предметы, в том числе на глубине.