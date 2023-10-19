В Рязани «Пятерочка» подключила пять магазинов к проекту фудшеринга

В Рязани «Пятерочка» подключила пять магазинов к проекту фудшеринга. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе X5 Group.

Магазины находятся по адресам:

улица Рытикова, дом № 18/32;

8-й Авиационный проезд, строение № 36;

Касимовское шоссе, дом № 38а;

улица Интернациональная, дом № 3а, корпус 2;

площадь 50-летия Октября, дом № 2, строение 1.

В пресс-службе также рассказали, что продовольственную помощь получили более 10 тысяч рязанцев. Отмечается, что сотрудники магазинов каждый день отбирают хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет через пару дней. Продукты передают в один из фондов «Банк еды „Русь“» или АНО «Фудшеринг».

В основном продовольственную помощь оказывают одиноким пенсионерам или многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что «Пятерочка» подключила рязанские магазины к проекту фудшеринга.