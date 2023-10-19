В Рязани пара украла телевизор из арендованной квартиры, чтобы купить наркотики

В Рязани пара украла телевизор из арендованной квартиры, чтобы купить наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 26-летний мужчина и женщина сняли квартиру на день, чтобы употребить в ней наркотики. Когда они закончились, пара решила продать чужой телевизор. Утром рязанцы разъехались по домам, где их задержали полицейские. Позже нашли и изъяли похищенный телевизор.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцам грозит до 5 лет тюрьмы.