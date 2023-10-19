В Рязани иностранец порезал девушку ножом

В Рязани иностранец напал на девушку с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию поступило сообщение, что в ОКБ доставлена 25-летняя гражданка одной из стран Средней Азии с ножевыми ранениями грудной клетки.

Как выяснили оперативники, пострадавшую привезли из дома на улице Пирогова, где она снимала квартиру.

Установлено, что между женщиной и ее 28-летним сожителем произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина схватился за нож.

Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.