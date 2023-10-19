В российских школах отменили ВПР по иностранным языкам

В школах больше не будут проводить Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это решение консолидированное, принятое», — сказал он.

Музаев отметил, что вопрос об отмене ВПР по остальным предметам пока не стоит. Также не планируется менять содержание проверочных работ.

Глава Рособрнадзора уточнил, что есть некоторые нюансы в вопросе ВПР для 11 классов. Они касаются процедуры проведения работы: специалисты хотят сделать его более удобным при подготовке и планировании расписания. Сейчас все это находится на стадии обсуждения.