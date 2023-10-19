В России вдвое увеличат число получателей накопительной пенсии
В России вдвое увеличат число получателей накопительной пенсии. Об этом
По данным издания, в 2024 году число получателей накопительной пенсии составит 210 тыс. — это почти вдвое больше, чем насчитывалось в начале 2023-го (107 тыс.). В 2025-м и 2026-м рост продолжится, и выплаты планируется назначить уже 286 тыс. и 362 тыс. граждан.
Отмечается, что средний размер такой пенсии в 2024-м составит 1,6 тысячи рублей, в 2025-м — 1,9 тысячи, в 2026-м — 2,1 тысячи. В начале этого года она была на уровне 1,4 тысячи.