В России вдвое увеличат число получателей накопительной пенсии

В России вдвое увеличат число получателей накопительной пенсии. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, в 2024 году число получателей накопительной пенсии составит 210 тыс. — это почти вдвое больше, чем насчитывалось в начале 2023-го (107 тыс.). В 2025-м и 2026-м рост продолжится, и выплаты планируется назначить уже 286 тыс. и 362 тыс. граждан.

Отмечается, что средний размер такой пенсии в 2024-м составит 1,6 тысячи рублей, в 2025-м — 1,9 тысячи, в 2026-м — 2,1 тысячи. В начале этого года она была на уровне 1,4 тысячи.