В России расширили список детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка НДС

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень детских товаров, при продаже которых действует пониженная ставка НДС (10% вместо 20%). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли изделия для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки и пустышки, горшки, ванночки и горки для купания, а также мебель — манежи, стулья.

Помимо этого, в списке детские автомобильные кресла и велосипеды.

Закон вступит в силу через месяц.

Напомним, ранее в России снизили НДС на детские товары до 10%.