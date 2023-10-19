В России проработают вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

В России проработают вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в Минфин передали обращение депутатов с данным предложением. Депутаты предлагают отрегулировать цены на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Отмечается, что сейчас регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Кроме того, установлена минимальная розничная цена на игристые вина — с 1 января 2023 года она составляет 239 рублей за 0,75 литра.