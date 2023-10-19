В России предложили создать цифровые паспорта для одежды

В России предложили создать цифровые паспорта для одежды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора.

Отмечается, что в паспорте будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах.

В РЭО пояснили, что цифровой паспорт нужен для решения проблем, которые возникают после того, как вещь выбросили, и она попала на завод по переработке. Цифровой паспорт позволит сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме, это существенно увеличит пропускную способность заводов.