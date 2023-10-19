В России подорожают стоматологические услуги на 30%

Стоматологические услуги в России подорожают минимум на 30% к Новому году. Рост цен связан с курсом, санкциями, логистикой и нехваткой материалов. Об этом сообщает «URA.RU».

Отмечается, что в российских стоматологиях практически не осталось анестезии без адреналина, которую предлагают беременным и людям с аллергией. Все еще есть препараты испанского и отечественного производства, однако импортное обезболивающее выросло в цене за последний год в два раза.

Также дороже станут импланты, швейцарские — на 30%, корейские аналоги — на 10-15%.