В РГАТУ стартовала работа Федерального учебно-методического объединения по технике и технологиям наземного транспорта

В среду, 18 октября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в очно-дистанционном формате начало работу расширенное заседание отделения Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

Во встрече приняли участие более 175 представителей российских учебных заведение среднего и высшего образования.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали: совершенствование системы высшего образования и подготовки специалистов УГСН 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», организация системной работы по формированию КЦП с учетом актуальных потребностей рынка труда и прогнозов развития транспортной отрасли, использование профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации при переходе на новую модель высшего образования, вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность.

Также на заседании были озвучены проблемы и предложения от ученых и практиков по перспективным направлениям взаимодействия высшей школы, бизнеса, социальных партнеров и распространению эффективных моделей практической подготовки специалистов автотранспортной отрасли.

Ректор Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин, открывая заседание, поблагодарил участников встречи и подчеркнул, что сегодня перед системой высшего образования поставлены новые, амбициозные задачи — выработать стратегию и сформировать модель подготовки кадров с учетом региональных особенностей и меняющихся запросов отрасли в специалистах.