В Новосибирске мужчина умер рядом с вокзалом после того, как медики отказались ему помогать

Западно-Сибирская железная дорога начала служебное расследование после сообщений о смерти мужчины на площади у железнодорожного вокзала в Новосибирске после того, как врачи в медпункте отказались ему помогать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЖД.

«В настоящее время по факту инцидента проводится служебное расследование, все обстоятельства устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Факт смерти мужчины подтвердили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. В правоохранительных органах уточнили, что мужчина умер из-за неоказания первой помощи. Росздравнадзор также инициировал проверку.