В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки

В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки Маргарита Стручева. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию поступило заявление о пропаже 65-летней Маргариты Стручевой, главного библиотекаря ГПИБ. Последний раз на работе она была 13 октября. Коллеги сообщили, что с того времени к ним уже два раза приходили люди, которые представлялись сотрудниками МВД. Они утверждали, что библиотекарь разыскивается за мошенничество. При этом установить связь с женщиной им не удалось», — заявил источник агентства.

По его словам, в полицию обратилась племянница пропавшей. Она рассказала, что разговаривала с тетей 17 октября. Та просила у нее пять миллионов рублей, а голос был взволнован. «Заявительница также рассказала, что через какое-то время ей с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом и потребовал 5 млн рублей за сохранение жизни Стручевой», — добавил представитель правоохранительных органов. По месту жительства женщину не нашли, ее ищут.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что 17 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения. «Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на обнаружение пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.