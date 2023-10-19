В Москве 15-летний студент попал в больницу после употребления наркотиков во время пары

В Москве 15-летний мальчик попал в больницу после употребления наркотиков во время пары в колледже при Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Об этом 19 октября сообщил Shot.

Студент наткнулся в Telegram на канал, в котором продавали вещество бутандиол. Он заказал 100 миллилитров за 1000 рублей. Представители канала его предупредили, что наркотик придет под видом антисептика.

Молодой человек получил товар и через несколько принес его в колледж, чтобы «повеселить одногруппников». На паре по географии студент попробовал жидкость и начал терять сознание. Юноше вызвали скорую, которая госпитализировала его с отравлением.

Полиция проводит проверку и ищет авторов Telegram-канала.