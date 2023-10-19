В Касимове девятилетний велосипедист попал в ДТП

В Касимове девятилетний велосипедист попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в среду, 18 октября, примерно в 07:53, в Касимове, вблизи дома № 10 по улице Советская. По предварительной информации, 9-летний ребенок на велосипеде выехал на проезжую часть и столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 33-летней местной жительницы.

В результате происшествия велосипедист получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.