В Хабаровском крае восьмикласснику оторвало пальцы после того, как он нашел на мусорке банку со взрывателями
В Хабаровском крае восьмикласснику оторвало пальцы после того, как он нашел на мусорке банку со взрывателями. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в рабочем поселке Эльбан Амурского района.
14-летний мальчик гулял с другом. Около мусорки они нашли металлическую банку. Внутри находилось восемь взрывателей от ручных гранат.
Подростки начали играть с находкой. В итоге случился взрыв. Одному из мальчиков оторвало большой и указательный пальцы на правой руке. Пострадавший в больнице.
Полиция выясняет, как предметы оказались в мусорке. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств».