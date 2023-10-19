В Хабаровском крае восьмикласснику оторвало пальцы после того, как он нашел на мусорке банку со взрывателями

В Хабаровском крае восьмикласснику оторвало пальцы после того, как он нашел на мусорке банку со взрывателями. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в рабочем поселке Эльбан Амурского района.

14-летний мальчик гулял с другом. Около мусорки они нашли металлическую банку. Внутри находилось восемь взрывателей от ручных гранат.

Подростки начали играть с находкой. В итоге случился взрыв. Одному из мальчиков оторвало большой и указательный пальцы на правой руке. Пострадавший в больнице.

Полиция выясняет, как предметы оказались в мусорке. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывных устройств».