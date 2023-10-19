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В Госдуму внесли законопроект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сейчас в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов» установлено, что не допускается употребление искаженных наименований.

Парламентарии предлагают дополнить это положение запретом на употребление оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов.

«Жители Ярославской области жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Молодежь уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте у их детей красовалось обидное слово. В таких населенных пунктах живут тысячи людей», — пояснил вице-спикер Госдумы.