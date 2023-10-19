В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложения связано с тем, что в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости «необходимого социального набора» и его базовой стоимости.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Поэтому действие закона ежегодно приостанавливается.

«Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», — отметил депутат Владимир Сенин.