В Екатеринбурге мужчина чуть не зарезал двухлетнюю племянницу консервным ножом

В Екатеринбурге мужчина приехал в гости к сестре, но общение закончилось тем, что он взял в заложники двухлетнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом. Об это пишет SHOT.

По данным канала, сначала гость вел себя нормально, но к вечеру вдруг начал бредить, нервничать и говорить, что его преследуют и хотят убить. Алкоголь он не употреблял, и сначала его словам просто не придали значения.

Но утром мужчина проснулся в таком же нервном возбуждении и начал ходить по квартире, а затем схватил племянницу и приставил к ее шее консервный нож. При этом он продолжал выкрикивать, что за ним следят и хотят убить. Мать девочки попыталась образумить брата, но безуспешно.

На место вызвали полицейских, которые освободили маленькую заложницу. Сейчас злоумышленник задержан. Его обследуют в наркологии.