ТАСС: в России появится новый маркетплейс «Магнит Маркет»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Планируется открытие ПВЗ в магазинах „Магнит“ всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ретейлеру — привлечь трафик», — отмечается в сообщении.

Директор по электронной коммерции Гюванч Донмез рассказал, что на маркетплейсе будет представлено «все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта.