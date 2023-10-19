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ТАСС: в России появится новый маркетплейс «Магнит Маркет»

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Планируется открытие ПВЗ в магазинах „Магнит“ всех форматов, что позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ретейлеру — привлечь трафик», — отмечается в сообщении.

Директор по электронной коммерции Гюванч Донмез рассказал, что на маркетплейсе будет представлено «все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта.