Студенты РГАТУ поучаствовали в экологической акции по снижению численности непарного шелкопряда

Во вторник, 17 октября, студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в экологической акции по снижению численности вредителя зеленых насаждений, организованной управлением благоустройства города при технической поддержке экологического альянса «ЭРА». Мероприятие прошло в парке Советско-Польского братства по оружию.

Студенты технологического факультета по направлениям подготовки «Лесное дело» и «Садоводство» обрабатывали вазелиновым маслом кладки самки непарного шелкопряда — вредителя плодовых и лесных пород. Средство образовывает пленку и препятствует доступу кислорода, крайне необходимого для перезимовки кладки.