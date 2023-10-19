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Среднюю зарплату водителей в УРТ повысили на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата рязанских водителей муниципального общественного транспорта выросла на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила врио начальника управления транспорта Ирина Черноусова, в четверг, 19 октября, на заседании комитета гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

«Повышение зарплат водителям было анонсировано еще в сентябре. Сейчас средняя зарплата у водителей автобусов и троллейбусов составляет 57-60 тысяч рублей. От кондукторов также не уходим, планируем и им повышать зарплату», — отметила Черноусова.

Также она рассказала, что за месяц на предприятие наняли восемь водителей. На текущий момент в УРТ есть 42 вакантных места.