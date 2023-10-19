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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП

После ДТП сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на источник.

Авария произошла утром в среду, 18 октября, на дороге «Чистополь — Нижнекамск».

По информации источника, Емельянов за рулем Toyota Land Cruiser нарушил правило обгона, несмотря на запрещающий знак. В итоге его машина врезалась в Volkswagen Polo, вылетела в кювет и перевернулась.

Сенатора выбросило из машины. В результате происшествия у него сломаны ребра, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

За рулем второй машины находился инженер. Информации о его состоянии нет.