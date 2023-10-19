Рязанская область продолжает удерживать лидерские позиции в ЦФО по количеству промышленных кластеров

В рамках выездной стажировки Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов ЦФО озвучен рейтинг субъектов по количеству созданных промышленных кластеров. Рязанская область заняла первое место.

Всего в регионе создано 9 промышленных кластеров, 4 из них вошли в реестр Минпромторга.

В 2023 году в Рязанской области сформирован промышленный кластер современного приборостроения, который стал первым в России, подтвердившим соответствие новым федеральным требованиям.

Также лидирующие позиции по данному показателю заняли Москва и Липецкая область.

Всего в субъектах ЦФО создан 31 промышленный кластер, 19 из которых включены в реестр Минпромторга России.