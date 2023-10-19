Рязанцев осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в России

Рязанцев осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в России. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

По информации ведомства, виновные за денежное вознаграждение оформляли договоры об оказании мигрантами различных услуг жителям региона. Это позволяло иностранцам находиться на территории РФ «законно».

Пресечение преступной деятельности и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Организатора преступной схемы приговорили к одному году восьми месяцам лишения свободы (с отбыванием наказания в колонии общего режима). Двое соучастников получили соответственно 1 год, два месяца и 1 год лишения свободы условно.

Несколько десятков иностранных граждан, воспользовавшихся подобными «услугами», привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации.