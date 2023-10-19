Рязань посетил правнук Константина Циолковского

Рязань посетил специалист ракетно-космического предприятия «Энергия», правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров. В четверг, 19 октября, он выступил в РГУ имени Есенина на конференции «Наследие К.Э. Циолковского и современность», посвященной 166-летию со дня рождения ученого.

На встрече популяризаторам наследия Циолковского вручили почетные грамоты. Кроме правнука Циолковского грамоты получили директор астрономической обсерватории РГУ Андрей Муртазов, руководитель музея Циолковского в селе Ижевское Николай Медведков, руководитель фонда «Аэрокосмическая инновационная долина» Дмитрий Авдеев, создатель музея космонавтики в школе № 16 Виктор Шурчков.

Сергей Самбуров отметил, что мечтает о появлении школы в Рязани, которая станет носить имя его прадеда, и пообещал свою помощь в дальнейшей популяризации имени Константина Циолковского.