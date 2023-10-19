Павел Малков рассказал о сотрудничестве с Российским экспортным центром

Губернатор Павел Малков заявил, что экспортеры Рязанской области, несмотря на сложности, не отказываются от развития. Об этом он высказался в ходе Губернаторской сессии «Новая сила регионов», которая прошла с участием первого зампредседателя Правительства России Андрея Белоусова в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России — 2023».

На главном экспортном форуме страны «Сделано в России», который проходит в этом году уже в 11 раз, вырабатываются практические решения, направленные на поддержку отечественных экспортеров, повышение их конкурентоспособности на международном рынке. Программу форума реализуют Российский экспортный центр и Фонд «Росконгресс», она включает более 30 деловых мероприятий. В этом году особое внимание уделено экспортному потенциалу регионов, продвижению производимой в них продукции, модернизации мер поддержки экспортеров.

На Губернаторской сессии обсудили вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики. В беседе участвовали генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, представители федеральных и региональных органов власти, главы субъектов РФ, представители экспертного сообщества, банков, деловых объединений и институтов развития, ведущих российских и зарубежных производственных компаний.

Павел Малков рассказал об опыте участия региона в проекте РЭЦ по акселерации и продвижению средних экспортно ориентированных компаний на зарубежные рынки, озвучил ряд предложений регионального бизнеса по дальнейшему совершенствованию этой работы. Он отметил, что Рязанский регион плотно сотрудничает с РЭЦ по разным направлениям, в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года.

«Наша область реализует эту программу как пилотный регион. В числе четырех субъектов страны внедряем акселератор для средних экспортно ориентированных компаний. Отобрали пока десять компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия», — сказал Малков и поблагодарил Правительство России и Российский центр экспорта за поддержку в реализации программы.

Глава региона подчеркнул, что этот инструмент поддержки форсированного выхода средних компаний-экспортеров на внешние рынки подкреплен дополнительными механизмами: региональными льготами и преференциями.

«Рязанская область сегодня серьезно ориентирована на экспорт. Наша продукция поставляется в более чем 100 стран мира. Осваиваем новые для себя макрорегионы. Благодаря комплексной работе по поддержке бизнеса, количество экспортеров у нас увеличилось вдвое за последние годы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки», — сказал Малков.

Губернатор добавил, что сейчас предприятия, в том числе участники программы, столкнулись с проблемой: с введением новых экспортных пошлин они прогнозируют существенное снижение экспортной выручки там, где возросли издержки от высокого курса доллара. Это производители кожи, строительных материалов, стекла, изделий из пластмасс. Предложение рязанского бизнеса — точечно исключить конкретные коды товаров. Прежде всего, это касается продукции, в структуре цены которой остается высокая доля импортного сырья, комплектующих, новой сложной логистики. Павел Малков выразил также готовность продолжать совместно с РЭЦ цифровую межведомственную интеграцию на портале «Мой экспорт», что серьезно оптимизирует процесс доступа к механизмам поддержки, и сэкономит их получателям время.