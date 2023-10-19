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Павел Малков рассказал о поездке в Мариуполь

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в своем telegram-канале о рабочей поездке в Мариуполь, где рязанские специалисты восстанавливают пострадавшие жилые дома.

«Со времени предыдущей поездки прошел почти год, и город разительно изменился. От самой границы Донецкой народной республики до Мариуполя идет отличная дорога, внутри города дорожная сеть тоже на совершенно другом уровне, чем год назад. Проехали по новому мосту возле „Азовстали“ — современное и красивое инженерное сооружение. В самом городе кипит жизнь, и вовсю идут строительные работы» — написал он.

По словам главы региона, рязанские специалисты восстановили пострадавший жилой квартал — 27 многоквартирных домов.

«Впереди еще наладка инженерных коммуникаций. Строители рассказали, что в некоторых домах приходилось восстанавливать целые подъезды и стены, поврежденные снарядами. Жители постепенно возвращаются в свои дома», — отметил Павел Малков.