Павел Малков посетил Херсонскую область

Павел Малков посетил Херсонскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Два дня работал в новых регионах нашей страны. Бросается в глаза, что практически нет зданий, построенных за последние 30 лет. Не строились многоквартирные дома, школы, детсады и поликлиники. На соцобъектах зачастую нет санузлов и отопления, а оборудование изношено до последней степени. Сейчас ситуация кардинально меняется», — написал губернатор.

Малков отметил, что Рязанская область помогает восстанавливать дома и социальные объекты в новом регионе.

«Делаем ремонт и налаживаем работу в школах, детсадах, доме культуры, помогаем запустить два МФЦ „Мои документы“. Регулярно отправляем гуманитарную помощь. Местные жители очень благодарили всех рязанцев, которые участвовали в подготовке гуманитарных грузов», — заявил глава Рязанской области.

В ходе поездки, он осмотрел объекты, встретился с руководством Херсонской области и обсудил дальнейшую помощь. Отмечается, что планы расписаны на два года вперед.

«В одной из школ мы вместе с директором обошли отремонтированные помещения, обсудили, что надо доделать. А в конце она спросила: „Вы же нас не бросите?“. Нет, не бросим», — заключил Малков.