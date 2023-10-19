Мошенник похитил у рязанца деньги под видом продажи зимних шин

Мошенник похитил у рязанца деньги. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, как нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже комплекта зимних шин и связался с продавцом. Во время разговора неизвестный убедил рязанца перевести предоплату за товар. В итоге мужчина перечислил на счет 22 700 рублей. После этого «продавец» прекратил с ним общение.

Через несколько дней потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».