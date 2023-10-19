В России осужденным женщинам в колониях хотят разрешить носить шорты, легинсы и пижаму

Минюст предложил расширить перечень одежды, которую заключенным женщинам будут выдавать в местах лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект изменений к приказу ведомства «Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Добавить предлагается костюм, состоящий из жакета и юбки, ночную сорочку или пижаму, колготки полушерстяные или легенсы и домашний халат.

Кроме этого, предполагается осужденным женщинам, в том числе несовершеннолетним девушкам, иметь шорты и носить теплую шапку вместо платка.

Сейчас документ проходит общественные обсуждения.